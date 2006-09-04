У московському СІЗО в результаті заворушень захоплені заручники
16:56, 04 вересня 2006Суспільство
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До місця події виїхали міліція і "швидка"
У слідчому ізоляторі на південному сході Москви виникли безпорядки.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах російської столиці, внаслідок інциденту в ізоляторі, розташованому на вулиці Верхні поля, 57 захоплені заручники.
До місця події виїхали міліція, рятувальники і бригади «швидкої допомоги».
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