У Дніпрі понад 7 тисяч сімей отримали матеріальну допомогу від мера Філатова

Кошти виділили з надходжень до міського бюджету, отриманих від розміщення вільних фінансових ресурсів міста на депозитах у банках.

Виплата одноразова. Її отримали сім’ї, в яких виховуються діти-інваліди, родини, в яких є діти під опікою, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини.

Сім’я Василя та Олени Дерев’янків також одержала допомогу. «Я чув, що така допомога має бути, і чекав на неї. І от днями гроші прийшли на картку – якраз у той час, коли вони дуже необхідні, бо діти зараз пішли до школи. Ми дякуємо Борису Філатову за цю допомогу», – каже Василь Дерев’янко. Василь та Олена мають рідного дорослого сина. Шість років тому пара вирішила всиновити маленького Святослава. Але на цьому не зупинились: пізніше взяли в родину ще п'ятьох дітей. А чотири роки тому сім'я поповнилася прийомними двійнятами та їхньою сестричкою. Зараз наймолодшій прийомній дитині – 7 років.