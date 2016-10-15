В Україні до опалення підключено вже 70% об’єктів соцсфери та житлових будинків – Кабмін

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

За словами Зубка, вперше в історії незалежної України опалювальний сезон розпочався з огляду на температурний режим, а не за календарним принципом.

За даними віце-прем’єра, опалювальний сезон успішно розпочали на Волині, Хмельниччині, Житомирщині, Черкащині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Сумщині, Тернопільщині, де станом на 15 жовтня підключення до тепла об’єктів соціальної сфери та житлових будинків становить від 90 до 100 відсотків. Загалом по країні цей показник сягає 70% при стовідсотковій технічній готовності систем до опалювального сезону.

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«Розпочато опалювальний сезон й на Луганщині, але у Лисичанську та Рубіжному він має бути прискорений. Наразі маємо температурний режим, який зобов’язує подати тепло в оселі та соціальні об’єкти», - зауважив Зубко, додавши, що технологічно процес підключення до тепла від прийняття рішення триває 3-4 дні.

Водночас він наголосив, що існують проблеми в окремих населених пунктах, зокрема тих, де теплопостачальні підприємства перебувають в оренді. «Так, наприклад, у Ніжині, що на Чернігівщині, лікарні, школи, житлові та адміністративні будинки досі не підключено до опалення. Причина – службова халатність керівництва місцевого підприємства ТОВ «Ніжинтеплокомуненерго» та відсутність належного контролю з боку місцевої влади. Така халатність має тягнути за собою відповідальність і не лише адміністративну, а й кримінальну», - наголосив Зубко.

За його словами, у Ніжині досі не укладено угоди на постачання тепла і не затверджено графік реструктуризації боргів підприємства перед НАК «Нафтогаз», які сягають 28 млн грн.