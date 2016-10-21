В Одесі суд продовжив арешт п'ятьом фігурантам "справи 2 травня"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 21 жовтня, стосовно громадян Росії Євгена Мефьодова і Максима Сакауова, а також трьох українців - Олександра Долженкова, Сергія Корчинського та Владислава Романюка.

Адвокати обвинувачуваних просили суд змінити підзахисним запобіжний захід з тримання в СІЗО на домашній арешт.

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Своє клопотання представники захисту аргументували, зокрема, тим, що судове слідство «надто затягнулося».

Представник обвинувачення Володимир Дудкевич зазначив, що доцільність тримання фігурантів у СІЗО полягає в тому, що в разі виходу на свободу вони можуть втекти, чинити тиск на свідків тощо.

Також представник обвинувачення зазначив, що судовий розгляд затягується, зокрема, через неявку на засідання частини обвинувачуваних, у яких запобіжний захід не пов'язаний з перебуванням у слідчому ізоляторі.

Після наради колегія суддів оголосила, що Сакауову продовжено тримання в СІЗО на 30 діб, Долженкову, Романюку, Мефьодову, Корчинському – до 20 грудня.

Деякі обвинувачувані ображали суддів і погрожували відплатою.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

На даний час у Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятьох тримають під вартою (зокрема двох росіян), у решти – інші запобіжні заходи.