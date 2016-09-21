Генпрокуратура Грузії викликала на допит начальника одеської поліції

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Лорткіпанідзе.

"Сьогодні в Тбілісі моїй дружині передали повістку з грузинської Генеральної прокуратури. У повістці сказано, що завтра в 18:00 я повинен з'явитися в прокуратуру як свідок у справі №074118157 (так звана "справа 26 травня")", - написав він.

Лорткіпанідзе додав, що раніше вже не раз допитувався у цій справі і повідомив слідству всю наявну у нього інформацію, додати до якої йому нічого.

При цьому після дачі свідчень він протягом 3 років перебував у Грузії, і у прокуратури, за його словами, до нього додаткових питань не з'являлося.

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"Опубліковане сьогодні (20 вересня) відео, а також інші відеоматеріали, пов'язані з подіями 26 травня 2011 року, які я переглянув під час допиту 3 роки тому, не мають до мене ніякого стосунку", - заявив нинішній начальник одеської поліції.

Мова йде про опублікований вчора 9-хвилинний відеоролик, що показує як колишні високопоставлені чиновники віддавали накази про розгін демонстрації в центрі Тбілісі увечері 26 травня 2011 року.

"Я, як діючий начальник ГУНП в Одеській області, завтра о 16:00 виступаю з промовою на слуханнях у парламентському комітеті і фізично не зможу прийти завтра до головної прокуратури Грузії. А вказаний в повістці день і час ніяк не може бути визнано розумним терміном", - підкреслив український правоохоронець.

На думку Лорткіпанідзе, його виклик в грузинську прокуратуру безпідставний і пов'язаний лише з призначеними на 8 жовтня парламентськими виборами і "страхом чинного уряду мого повернення в Грузію" та "продиктований страхами і інтересами окремої політичної партії".