Львівські прикордонники долучились до "манекенного" флешмобу (відео)
Спеціально для цієї акції відшукали навченого прикордонного собаку на ім’я Терро, який вміє завмирати.
Прикордонники зі Львівського загону прийняли участь у флешмобі Mannequin challenge. Відео з'явилось на сторінці ДПСУ у Facebook.
Читайте такожКлімат на Землі може змінитися назавжди до 2050 року - вчені
"Артисти та посадовці вирішили показати єдність та відкритість військових і влади до суспільства", - відзначили у прес-службі.
У флешмобі Mannequin challenge прийняли участь: лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби – Володимир Єгоров, прикордонники Львівського загону, бійці прикордонного спецпідрозділу (учасники АТО) та прикордонний пес Терро, який вміє завмирати.