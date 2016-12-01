Львівські прикордонники долучились до "манекенного" флешмобу (відео)

Прикордонники зі Львівського загону прийняли участь у флешмобі Mannequin challenge. Відео з'явилось на сторінці ДПСУ у Facebook.

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"Артисти та посадовці вирішили показати єдність та відкритість військових і влади до суспільства", - відзначили у прес-службі.

У флешмобі Mannequin challenge прийняли участь: лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби – Володимир Єгоров, прикордонники Львівського загону, бійці прикордонного спецпідрозділу (учасники АТО) та прикордонний пес Терро, який вміє завмирати.