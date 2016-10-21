"Брокколі і картопля від стресу": в мережі набирає обертів флешмоб, що висміює стереотипи курців

17:11, 21 жовтня 2016
Курйози
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Користувачі соціальних мереж запустили флешмоб, який висміює виправдання курців про зняття за допомогою сигарет стресу.

Твіттер

Про це пише портал BuzzFeed.

Користувачі соцмереж діляться знімками, на яких імітують куріння, використовуючи підручні предмети. Так, в «сигарети» перетворилися банани, брокколі, одноразові виделки, ватні палички та губна гармошка.

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Під світлинами користувачі розміщують допис: «Я знаю, що це шкідлива звичка, але вона допомагає мені заспокоїтися».

Флешмоб ініціював користувач Twitter під ніком gossipgrill, чий пост вже набрав 15 тис. ретвітів і понад 34 тис. лайків.

Твіттер

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