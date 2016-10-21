"Брокколі і картопля від стресу": в мережі набирає обертів флешмоб, що висміює стереотипи курців

Про це пише портал BuzzFeed.

Користувачі соцмереж діляться знімками, на яких імітують куріння, використовуючи підручні предмети. Так, в «сигарети» перетворилися банани, брокколі, одноразові виделки, ватні палички та губна гармошка.

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Під світлинами користувачі розміщують допис: «Я знаю, що це шкідлива звичка, але вона допомагає мені заспокоїтися».

Флешмоб ініціював користувач Twitter під ніком gossipgrill, чий пост вже набрав 15 тис. ретвітів і понад 34 тис. лайків.