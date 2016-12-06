В українських школах проведуть антикорупційний урок

Як повідомила прес-служба ПРООН в Україні, автори уроку побудували його на практичних випадках з життя, щоб зробити його максимально наближеним до реальності та показати, що вибір на користь доброчесної поведінки у житті може даватися нелегко, і тому треба бути готовим до цього.

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Матеріали для проведення антикорупційного уроку містять сценарій уроку для вчителя, презентацію зі слайдами та відеороликами, яку можна продемонструвати учням при наявності екрану, а також форму робочого аркушу для учнів. Урок створений так, що його можна проводити і без екрану. Також вчитель може завантажити короткий навчальний посібник «Антикорупційний урок», який допоможе глибше розібратися у темі корупції.

Урок був запропонований Міністерству освіти для проведення у першій половині грудня з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який 9-го грудня відзначає Організація Об’єднаних Націй. У цей день презентація уроку для ЗМІ відбудеться в столичній спеціалізованій школі №148, педагоги якої також взяли участь у його створенні.

Антикорупційний урок доступний для завантаження зі сторінки: ed-era.com/anticorr

Проект програми розвитку ООН в Україні «Прозорість та доброчесність публічного сектору», в рамках якого і був створений антикорупційний урок для шкіл, реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.