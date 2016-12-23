Київське метро працюватиме довше у Новорічну ніч та на Різдво
19:08, 23 грудня 2016Суспільство
532 0
У Києві метро працюватиме до третьої години ранку у Новорічну ніч та на Різдво.
Робота метрополітену буде продовжена / Фото УНІАН
Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожНа харківському вокзалі 6-річну дитину "зажувало" ескалатором
«Метро працюватиме на три години довше і на Новий рік (з 31 грудня на 1 січня), і на Різдво (з 6 січня на 7 січня)», - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter