Київське метро працюватиме довше у Новорічну ніч та на Різдво

19:08, 23 грудня 2016
Суспільство
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У Києві метро працюватиме до третьої години ранку у Новорічну ніч та на Різдво.

Робота метрополітену буде продовжена / Фото УНІАН

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» на своїй сторінці у Facebook.

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«Метро працюватиме на три години довше і на Новий рік (з 31 грудня на 1 січня), і на Різдво (з 6 січня на 7 січня)», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Київ#метро#Новий рік