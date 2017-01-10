У Харкові запустили Центр допомоги учасникам АТО

Як розповіли в прес-службі Міноборони, у центрі будуть працювати координатори з питань медичної допомоги та соціальної адаптації, юридичної, соціальної допомоги та роботи з волонтерами.

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У завдання центру входить збір і обробка інформації щодо соцзахисту учасників бойових дій та їх сімей, координація взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, які забезпечують вирішення проблемних питань демобілізованих бійців. Тут же будуть стежити за ходом вирішення проблемних питань.

Приймати громадян центр буде щовівторка та щочетверга з 8:00 до 17:00 на вул. Кацарській, 56. Зателефонувати в установу можна за телефонами: 050-499-53-39 і 067-577-07-31.

Нагадаємо, військові хочуть закликати на 1,5 року всіх випускників військових кафедр віком до 43 років.