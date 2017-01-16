Геращенко заявляє про блокування представниками ОРДЛО питання щодо звільнення заручників

Про це Геращенко написала за підсумками засідання ТКГ у Facebook.

«Попри заклик лідерів нормандського формату та ТКГ звільнити до нового року заручників і жест доброї волі з боку української сторони – односторонню передачу 15 осіб, звільнення заручників і надалі заблоковане. При цьому представники ОРДЛО заявили, що їх жестом доброї волі була передача Тараса Колодія і двох жінок, долю яких, разом з усіма іншими заручниками, ми неодноразово обговорювали в Мінську. А зараз вони знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення й передачі їм близько 700 осіб в обмін на близько 50», – написала Геращенко.

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Також вона зазначила, що попри обіцянку до новорічних свят відпустити підлітків, яких звинуватили в диверсії, ОРДО й досі тримає неповнолітніх у тюрмі.

«Українська сторона наполягає на негайному розблокуванні звільнення заручників, ми наголосили на тих реалістичних компромісах, запропонованих ще кілька місяців тому, аби розблокувати процес звільнення», - додала Геращенко.