Мінінформполітики просить Facebook ввести антифейковий механізм в українському сегменті

Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на голову відомства Юрія Стеця.

«Ми проаналізували інтернет-простір, враховуючи запити користувачів, звернулися до керівництва соціальної мережі Facebook з проханням розробити механізм боротьби з фейковими новинами для українців за аналогією з іншими країнами. У свою чергу, МІП готове сприяти процесу за вказівками адміністрації мережі», - цитує прес-служба Стеця.

За його словами, соціальна мережа в Україні набирає дедалі більшої популярності серед користувачів, а також є джерелом інформації для багатьох засобів масової інформації. Тому українці мають право отримувати точну і правдиву інформацію у Facebook.

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Прес-служба відомства повідомила, що нещодавно адміністрація Facebook анонсувала запровадження антифейкових механізмів у США і Німеччині. Вони надаватимуть можливість користувачам позначати новини як ненадійні для подальшого їх розгляду спеціалізованою агенцією.

Facebook – найбільша соціальна мережа у світі, заснована в лютому 2004 року. Facebook зародився як сайт для спілкування студентів Гарвардського університету. Засновником і генеральним директором Facebook є Марк Цукерберг. Станом на липень 2016 року місячна аудиторія Facebook становить 1,71 млрд користувачів.