Харківські гвардійці у зоні АТО приєдналися до флешмобу #22PushupChallenge (відео)

До віджимання в рамках флешмобу приєдналися й бійці, які безпосередньо несуть службу на блокпостах і взводних опорних пунктах.

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Естафету військовослужбовці 5-ї бригади передали своїм побратимам 3-ї оперативної бригади, яка також виконує бойові завдання на Донеччині.

Флешмоб #22PushupChallenge з'явився в США. Причиною стала статистика про кількість самогубств серед американських ветеранів бойових дій, яку оприлюднив Департамент у справах ветеранів. З'ясувалося, що щодня добровільно йдуть з життя 22 колишніх бійця.

Умовою естафети є 22 віджимання протягом 22 днів. Їх знімають на відео і викладають в соцмережі з відповідним хештегом.

В Україні флешмоб проводиться на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром. Його мета – привернути увагу до соціальних і психологічних проблем ветеранів після повернення до мирного життя.