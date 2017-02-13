Білоруський канал повідомив, що глядачі концерту Brutto нібито на колінах вшанували пам'ять воїнів АТО

12 лютого білоруський телеканал "Белсат" повідомив, що на концерті рок-групи Brutto, коли зазвучала пісня "Гаррі", присвячена загиблим бійцям АТО, весь танцпол нібито став на коліна.

На думку журналістів телеканалу, таким чином зал висловив свою шану полеглим і співчуття українському народу.

Однак, варто зазначити, що такий флешмоб глядачі на концертах групи проводять вже близько двох років. Вони сідають на підлогу на початку пісні "Гаррі", а під час приспіву підстрибують. Про цей флешмоб згадував і лідер групи Міхалок в одному із інтерв'ю українському виданню в травні 2015 року.

Як повідомляють журналісти, зал гродненського Льодового палацу, де проходив концерт, був повністю заповнений – всі 100% квитків було продано.

Проте не обійшлося і без ексцесів: коли люди на концерті намагалися розгорнути білоруський національний прапор, до них підбігли двоє чоловіків у штатському з раціями. Через кілька пісень вже розгорнули український прапор, який також довелося заховати.

Нагадаємо, в 2015 році російська рок-співачка Земфіра під час свого виступу в Тбілісі (Грузія) розгорнула на сцені прапор України.