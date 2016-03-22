З'явилося відео, як Земфіра на концерті в Литві вимагала прибрати прапор України

Відео з'явилося на каналі YouTube BOOMBON TV.

"Я житель Росії. Ми перебуваємо в Литві. Я прошу вас, я прошу вас, я прошу вас б...ь! Ви любите свою країну, я люблю свою", - звернулася Земфіра до фанатів.

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Крім того, співачка обурювалася: "Ви намагаєтеся мене підставити".

Також на концерті був український телеведучий Олександр Педан, який прокоментував те, що відбувається.

"Ніколи не мав кумирів, але у свій час творчість Земфіри мені подобалася. Але сьогодні ця ....... побачивши прапор України в залі показала фак і матюкнулась! У Вільнюсі! Всі українці і багато литовців вийшли", - написав ведучий на своїй сторінці.

Після концерту фанати зібралися у фойє з українським прапором, який Земфіра попросила прибрати.

А вісь прапор який збісив зЄМФІРУ! Така вісь українська делегація волає в холлі гучніше за оту співачку #зємфіраганьба Відео опубліковано Oleksandr Pedan (@pedanos) Мар 21 2016 в 1:53 PDT

Нагадаємо, раніше Земфіра під час свого виступу в Тбілісі (Грузія) розгорнула на сцені прапор України.