З'явилося відео, як Земфіра на концерті в Литві вимагала прибрати прапор України
Популярна російська співачка Земфіра на концерті у Вільнюсі попросила фанатів прибрати прапор України.
Відео з'явилося на каналі YouTube BOOMBON TV.
"Я житель Росії. Ми перебуваємо в Литві. Я прошу вас, я прошу вас, я прошу вас б...ь! Ви любите свою країну, я люблю свою", - звернулася Земфіра до фанатів.
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Крім того, співачка обурювалася: "Ви намагаєтеся мене підставити".
Також на концерті був український телеведучий Олександр Педан, який прокоментував те, що відбувається.
"Ніколи не мав кумирів, але у свій час творчість Земфіри мені подобалася. Але сьогодні ця ....... побачивши прапор України в залі показала фак і матюкнулась! У Вільнюсі! Всі українці і багато литовців вийшли", - написав ведучий на своїй сторінці.
Після концерту фанати зібралися у фойє з українським прапором, який Земфіра попросила прибрати.
Нагадаємо, раніше Земфіра під час свого виступу в Тбілісі (Грузія) розгорнула на сцені прапор України.