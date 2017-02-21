У Києві попрощалися з відомим кліпмейкером Максимом Паперником (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На прощальній церемонії були присутні друзі та рідні Паперника, а також українські зірки, приїхали й однокласники кліпмейкера з його дитячими фото.

Також попрощатися приїхала співачка Ірина Білик, Віталій Козловський та інші зірки українського шоу-бізнесу.

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Він помер від раку на 47 році життя. Поховали його на Лук'янівському кладовищі.

Перші свої роботи він зняв ще 20 років тому. Спочатку знімав кліпи для відомих зірок шоу-бізнесу. Потім - телевізійні мюзикли і фільми. Був продюсером і сценаристом.