У Києві попрощалися з відомим кліпмейкером Максимом Паперником (відео)
19:00, 21 лютого 2017Суспільство
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21 лютого в Покровському монастирі Києва проходило прощання з відомим режисером і кліпмейкером Максимом Паперником.
У Києві попрощалися з відомим кліпмейкером Максимом Паперником
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На прощальній церемонії були присутні друзі та рідні Паперника, а також українські зірки, приїхали й однокласники кліпмейкера з його дитячими фото.
Також попрощатися приїхала співачка Ірина Білик, Віталій Козловський та інші зірки українського шоу-бізнесу.
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Він помер від раку на 47 році життя. Поховали його на Лук'янівському кладовищі.
Перші свої роботи він зняв ще 20 років тому. Спочатку знімав кліпи для відомих зірок шоу-бізнесу. Потім - телевізійні мюзикли і фільми. Був продюсером і сценаристом.
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