Помер український режисер Максим Паперник

22:40, 19 лютого 2017
Суспільство
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Сьогодні, 19 лютого, на 47-му році життя помер український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник.

Паперник помер на 47-му році життя / Фото УНІАН

Як повідомили виданню "Гордон" родичі Паперника, він страждав від онкологічного захворювання.

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Максим Паперник народився 20 квітня 1969 року. Жив у Києві. Закінчив з відзнакою кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Потім закінчив факультет театральної режисури цього ж вишу. Потім працював у Національній телекомпанії України.

З 1997 року став один з найуспішніших кліпмейкерів України. Паперник працював з українськими зірками, такими як Софія Ротару, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов та іншими.

C 2003 року почав знімати як телевізійні, так і ігрові фільми. Серед відомих його робіт новорічні фільми-мюзикли "Снігова королева", "За двома зайцями", "Дванадцять стільців", музично-розважальне шоу "Народна зірка", телесеріал "Недоторканні".

Як пише ТСН, проект "Недоторканні" не був показаний на телебаченні з цензурних міркувань. Основною складовою серіалу була політична сатира. Актори пародіювали найвідоміших українських політиків - Віктора Януковича, Віктора Ющенка, Юлію Тимошенко та інших. Прем'єра скандального гумористичного серіалу мала відбутися навесні 2009 року, однак цього не сталося.

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Теги: #смерть#режисер