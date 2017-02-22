У Дніпрі попрощалися з підполковником ДержНС Дмитром Тритейкіним (відео)
19:26, 22 лютого 2017Суспільство
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42-річний підполковник ДержНС, поранений в Авдіївці, напередодні помер в обласній лікарні.
В Днепре провели в последний путь героического спасателя из Авдеевки Дмитрия Тритейкина
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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2 лютого він потрапив під ворожий обстріл в Авдіівці, коли саме розвантажував гуманітарну допомогу. За життя Тритейкіна медики відчайдушно боролися майже три тижні.
Йому зробили вісім операцій, але через ускладнення серце не витримало і у вівторок перестало битися.
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