У Дніпрі попрощалися з підполковником ДержНС Дмитром Тритейкіним (відео)

19:26, 22 лютого 2017
Суспільство
374 0

42-річний підполковник ДержНС, поранений в Авдіївці, напередодні помер в обласній лікарні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві попрощалися з відомим кліпмейкером Максимом Паперником (відео)

2 лютого він потрапив під ворожий обстріл в Авдіівці, коли саме розвантажував гуманітарну допомогу. За життя Тритейкіна медики відчайдушно боролися майже три тижні.

Йому зробили вісім операцій, але через ускладнення серце не витримало і у вівторок перестало битися

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#війна