У лікарні Дніпра помер поранений в Авдіївці начальник загону ДСНС - гендиректор коксохіму

Про це повідомив у Facebook генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

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«Щойно подзвонили і повідомили, що Діма помер. Цього разу помилки немає, на жаль. Лікарі боролися за його життя, не змогли його врятувати. Ховати будемо в Авдіївці. Вічна пам'ять герою», - написав Магомедов.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого ввечері у Авдіївці терористи обстріляли район школи № 2 і стадіон "Хімік", де було розгорнуто пункт життєзабезпечення. Загинув водій ДСНС, а підполковник служби цивільного захисту Тритейкін дістав осколкове поранення в живіт, його доставили в Дніпро, в обласну лікарню ім. Мечникова, де прооперували.