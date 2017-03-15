На Харківщині цієї весни до армії підуть більше тисячі юнаків

У рамках весняного призову до ЗСУ на Нацгвардії підуть 1200 юнаків з Харківської області. Про це повідомили у прес-службі ОДА.

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«Відразу ж після осіннього призову ми взялися до підготовки весняного призову. Навесні лави ЗСУ, Національної гвардії та інших військових формувань поповнять 1200 юнаків з Харківської області», - повідомив директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА Олексій Максимов.

Він нагадав, що осінній призов на строкову військову службу пройшов успішно і був виконаний на 100%.

У свою чергу військовий комісар Харківського обласного військкомату Юрій Калгушкін пояснив, що комплектування частин Національної гвардії буде здійснюватися за змішаним принципом - територіально-екстериторіальним, а до підрозділів ЗСУ – тільки за екстериторіальним.

Крім того, військовий комісар зазначив, що військовослужбовці строкової служби не будуть виконувати завдання в зоні АТО, а будуть перебувати в пунктах постійної дислокації.