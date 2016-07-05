ЗМІ: У Харкові призовників не взяли в прикордонслужбу через татуювання

Про це пише "Слобідський край".

Під час нещодавньої призовної кампанії Харківська область поповнила ряди Збройних Сил України, державної Прикордонної служби та Нацгвардії на 1030 солдатів строкової служби. Для ЗСУ та Нацгвардії планове завдання виконано на 100%, а от до лав ДПС Харківщина не додала 50 призовників.

"У цьому є і наші прорахунки (військкоматів), але в теж час у мене, як у обласного комісара, є претензії і до представників прикордонної служби. Представники ПДС кілька плутають строкову службу та службу за контрактом, - зазначив чернігівський міський військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату Юрій Калгушкін. - У роботі їх частин простежувалася тенденція, вони викликали призовників і запитували: «Хочете в нас служити, чи ні?». Досить велика кількість призовників відмовлялося. «Раз не хочете, тоді ми вас не будемо брати в команду». Але адже це не служба за контрактом, а строкова військова служба. За законом, якщо призовник придатний за станом здоров'я, не має права на відстрочку, то він зобов'язаний служити".

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Також обласний військовий комісар додав, що деякі призовники, які хотіли служити в прикордонній службі не пройшли відбір через татуювання.

"До призовників є вимоги щодо татуювання - не можна, щоб тату були на відкритих ділянках тіла. Представники державної прикордонної служби дивилися татуювання практично на всьому тілі, - пояснює Юрій Калгушкін. - Моя думка, навіть якщо тату є на відритому ділянці тіла, від цього почуття патріотизму або громадянська позиція не стають меншими або більшими. Тату зараз серед молоді популярні".