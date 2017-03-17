У Дніпропетровській області озвучили плани на весняний призов

У Дніпропетровській області готуються до весняного призову на строкову військову службу, який стартує 5 квітня. Нинішньої весни поповнять лави ЗСУ майже півтори тисячі хлопців у віці від 20 до 27 років, передає "Сегодня".

"Плануємо призвати на строкову службу 1480 юнаків, — розповідають в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи ОДА. — З них 1000 стануть в лави Збройних сил України, 450 — Національної гвардії і ще 30 підуть служити в Державну спецслужбу транспорту".

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Втім, дехто може розраховувати на відстрочку. Тимчасово відкласти проходження служби можуть вчителі, медики, священнослужителі, поліцейські, студенти, сироти, а також хлопці, які доглядають за непрацездатними батьками, що живуть з вагітною дружиною або виховують дитину, якій не виповнилося трьох років.

"Також на строкову службу не будуть призиватися чоловіки від 27 років та інваліди. Строковики будуть проходити службу у частинах, але на Донбас нікого точно не відправлять", — обіцяють чиновники.