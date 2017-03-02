В Харківській області розповіли про плани на весняний призов

Призовна кампанія цьогоріч триватиме до 30 травня, і в області планують виконати план щодо призову на 100%, передає Сегодня.

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"1 квітня запрацюють районні призовні комісії, а вже 5 квітня почнуться відправки призовників у навчальні центри, де вони проведуть від півтора до трьох місяців, після чого їх направлять у частини постійної дислокації ЗСУ та інші військові формування", — говорить військовий комісар Харківського обласного військкомату Юрій Калгушкін.

За словами Юрія Калгушкіна, навесні можливий і призов на військову службу офіцерів запасу. Йдеться про тих, хто закінчив військову кафедру, але не проходив військову службу. Призивати будуть офіцерів запасу не старше 43 років. У військкоматі чекають відповідний наказ міністра оборони.