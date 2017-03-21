Журналісти показали готелі, у яких житимуть офіційні делегації на Євробачення (відео)
13:57, 21 березня 2017Суспільство
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Найбільше гостей хвилюють питання безпеки.
Півтори тисячі гостей із офіційних делегацій на Євробачення прийматиме Київ / скріншот
Під час Євробачення 42 делегації проживатимуть у 12 найкращих готелях столиці. Тут готуються прийняти півтори тисячі представників. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Готелі обіцяють, що не підвищуватимуть ціни під конкурс. Усіх розміщує одна фірма. Тут пояснюють, що найбільше гостей хвилює безпека.
Офіційні готелі та арену конкурсу розділяє річка, тому між готелями, євроселищем, євроклубом та МВЦ регулярно їздитимуть шаттл-автобуси. Крім того, у квітні хочуть запустити річковий трамвай від Поштової площі до лівого берега. Працюватиме він і після конкурсу.
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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні