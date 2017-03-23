Стало відомо, скільки українців заберуть в армію навесні

Кабмін затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову службу у квітні-травні 2017 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Із загальної кількості призовників 9 тисяч 135 людей будуть направлені в Збройні сили України, 4 200 осіб - у Національну гвардію і ще 800 чоловік - в Державну спеціальну службу транспорту.

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Як повідомляв УНІАН раніше, ВР ухвалила закон про створення Єдиного електронного держреєстру військовозобов'язаних.

Відповідно до закону, до Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру відомості про військовозобов'язаних (призовників) як персональні дані, службові дані. При цьому відзначається, що згода військовозобов'язаних (призовників) на обробку їх персональних даних для цілей Реєстру не потрібно.