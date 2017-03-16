ВР ухвалила закон про створення електронного Єдиного реєстру військовозобов’язаних

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№2504а) проголосували 236 із 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник (фракція «БПП») зазначив, що такий електронний реєстр «це фактично дублювання тих даних, які зараз зберігаються на паперових носіях у військоматах». Він нагадав, що у багатьох військоматах «ці дані були просто фізично відсутні в 2014 році, коли почалася російська агресія, можливо, вони були кимось свідомо знищені, щоб ми не могли належним чином сформувати армію»..

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не голосуватиме за даний законопроект, бо вважає, що в країні, де є корупція, існує велика вірогідність, що «база даних стане доступна окупантові і ми молодих хлопців передамо в руки агресора».

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Законом визначено, що основними завданнями Реєстру є ведення військового обліку громадян України - військовозобов’язаних (призовників); планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом; інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Основними засадами ведення Реєстру є обов’язковість державної реєстрації, тобто відомості про військовозобов’язаних (призовників) незалежно від місця їх проживання або перебування підлягають внесенню до Реєстру; повнота відомостей - тобто держава гарантує повноту відомостей Реєстру військовозобов’язаних (призовників), їх коректність, а також ведення бази даних Реєстру в єдиному форматі; однократність внесення відомостей до Реєстру - військовозобов’язаний (призовник) може бути включений до Реєстру лише один раз.

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В законі сказано, що держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Законом визначено, що володіє Реєстром Міністерство оборони України, а розпорядником Реєстру є Генеральний штаб Збройних сил України.

Органами ведення Реєстру в районі, районі в містах Києві та Севастополі, у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, у районі в місті обласного значення з районним поділом є районні (міські) військові комісаріати.

Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру, наповнення та уточнення бази даних Реєстру відомостями, що надають органи державної влади, здійснюють контроль за достовірністю облікових даних.

Відповідно до закону, до Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників) як персональні дані, службові дані. При цьому зазначається, що згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.