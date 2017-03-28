В Одесі затримано начальника управління ОДА під час отримання хабара

В Одесі сьогодні, 28 березня, затримали начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації під час отримання хабара.

Як повідомив УНІАН представник Одеської ОДА, зловмисника було затримано біля адміністративної будівлі обладміністрації на проспекті Шевченка.

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«Свідками стали співробітники адміністрації. Під'їхав мікроавтобус, вискочили чоловік десять з нашивками «СБУ»... Нібито, взяв гроші у своїй машині, понад 70 тис. грн», - розповів співробітник ОДА.

У прес-службі Управління СБУ в Одеській області УНІАН підтвердили факт затримання чиновника обласної адміністрації.

Як повідомив голова ГПУ Юрій Луценко, чиновник отримав 75 тисяч гривень за сприяння у роботі суб'єкту підприємницької діяльності.