Прокурор Львівської прокуратури погорів на хабарі в 12 тисяч гривень - Луценко

Співробітники СБУ та Генеральної інспекції ГПУ затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожУ Луганській області керівники облуправління Держгеокадастру "погоріли" на хабарі

За його словами, прокурор і юрист першого класу Микола Каліфіцький вимагав гроші від обвинуваченого у кримінальному провадженні за сприяння у застосуванні більш м'якої міри покарання.

Правоохоронці затримали прокурора під час отримання хабара. Усі гроші були виявлені і вилучені під час огляду місця події. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи прокурора.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Львові увечері 14 березня, співробітники спецпідрозділів військової прокуратури Західного регіону спільно із Службою безпеки України затримали начальника львівського слідчого ізолятора під час одержання першої частини хабара розміром 27 тисяч гривень.