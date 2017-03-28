Прокурор Львівської прокуратури погорів на хабарі в 12 тисяч гривень - Луценко

01:13, 28 березня 2017
Суспільство
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Прокурора Львівської місцевої прокуратури затримано за одержання хабаря у розмірі 12 тисяч гривень.

Фото УНІАН

Співробітники СБУ та Генеральної інспекції ГПУ затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, прокурор і юрист першого класу Микола Каліфіцький вимагав гроші від обвинуваченого у кримінальному провадженні за сприяння у застосуванні більш м'якої міри покарання.

Правоохоронці затримали прокурора під час отримання хабара. Усі гроші були виявлені і вилучені під час огляду місця події. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи прокурора.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Львові увечері 14 березня, співробітники спецпідрозділів військової прокуратури Західного регіону спільно із Службою безпеки України затримали начальника львівського слідчого ізолятора під час одержання першої частини хабара розміром 27 тисяч гривень.

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Теги: #прокурор#хабарник