"Солідні" злочинці емігрують з Донецької області - Аброськін (інфографіка)

Поліція фіксує зниження злочинності на контрольованій Україною частині Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГУ Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, "солідні" злочинці емігрують з Донецької області. А рівень розкриття вбивств загальнокримінальної спрямованості становить практично 100%.

"У першому кварталі було скоєно таких вбивств - 31, з яких розкрито 29. Крім того, з урахуванням минулих років розкрито 33 злочини", - йдеться в повідомленні Аброськіна.

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Голова ГУ поліції в Донецькій області розповів, що дрібні злочинці промишляють крадіжками. У цьому році зареєстровано 3 тис. 291 факт, з яких розкрито 798. З урахуванням минулих років розкрито 970 злочинів.

"Ми продовжуємо вилучати з незаконного обігу цілі арсенали зброї. За три місяці поточного року вилучено 49 одиниць вогнепальної зброї (9 автоматів, 20 карабінів і гвинтівок, 9 пістолетів і револьверів, 11 одиниць атипової зброї). Також вилучено 9 тис. 349 боєприпасів (11 гранатометів, 153 гранати, 192 інших боєприпаси, 8993 патронів) і 9,5 кг вибухової речовини", - зазначив Аброськін.