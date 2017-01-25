На Харківщині в екс-чиновника виявили арсенал зброї та російську військову форму (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника Первомайської місцевої прокуратури Володимира Говоруху, вчора, 24 січня, Первомайська місцева прокуратура затримала та оголосила підозру колишньому заступнику однієї з райдержадміністрацій області, а нині раднику голови райради на громадських засадах.

За його відомостями, вчора під час обшуку у помешканні фігуранта провадження знайшли арсенал зброї та боєприпасів. 60-річному екс-чиновнику оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Обшук проведено працівниками СБУ та Національної поліції за участі прокурора – процесуального керівника в рамках розслідування кримінального провадження про земельні махінації 2010-2014 років.

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За місцем мешкання у фігуранта розслідування вилучили 6 ручних осколкових гранат Ф-1 та РГД-5, запали до них, понад 600 набоїв до автомата Калашникова, нарізної малокаліберної гвинтівки, електродетонатори, димову шашку, холодну зброю, грошові кошти в сумі понад 23 тис. доларів, а також бронежилет та військову форму російського зразка з шевронами Збройних сил РФ.

Протягом доби прокуратура направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому наполягатиме на триманні під вартою.

Оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення джерел походження зброї та мети її зберігання, тривають.