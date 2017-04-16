Папа Римський Франциск у великодньому посланні згадав про Україну у великодньому посланні Urbi et Orbi, повідомляє Радіо Ватикану.

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«Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні, ще досі пригнобленій кривавим конфліктом, віднайти згоду, та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків», - сказав він.

«Нехай же серед складних та іноді драматичних доль народів Воскреслий Господь скерує кроки тих, хто шукає справедливості й миру, та дасть провідникам народів відвагу запобігати поширенню конфліктів і зупинити торгівлю зброєю», - наголосив Папа Римський.

Крім того, він згадав у посланні про Сирію, країни Близького Сходу, а також Південний Судан, Судан, Сомалі та Демократичну Республіку Конго, які страждають від конфліктів, загострених сильною посухою, що вражає деякі регіони Африки.

Глава католицької церкви побажав досягнути діалогів та мирних вирішень суперечок країнам Латинської Америки.

Перед виголошення послання Папа Римський очолив на площі Святого Петра святу месу. Євангеліє читали латинською та грецькою мовами.