В окупованому Севастополі на всеношній Євангеліє читали українською мовою - ЗМІ

На великодній всеношній службі у Покровському соборі окупованого Севастополя Євангеліє читали трьома мовами, зокрема, українською. Про це повідомляє Крим.Реалії.

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"У великодню ніч охорони і представників "поліції" на вулицях міста було небагато, зауважують очевидці. Парафіяни також кажуть, що разом з уповноваженими правоохоронцями в церквах були "козаки з нагайками", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що православні храми і церковні громади Криму і Севастополя підпорядковуються Київській митрополії Московського патріархату.

Представники Київського патріархату після анексії півострова піддаються тиску з боку російської влади Криму, оскільки соборі українських і кримських єпископів, що відбувся в Києві восени 2014 року, було прийнято рішення підтримати територіальну цілісність України та засуджено спроби посіяти смуту і розбрат.