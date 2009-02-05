Fitch знизило рейтинг "Ощадбанку" через кредити "Нафтогазові"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings сьогодні знизило індивідуальний рейтинг ВАТ «Державний ощадний банк України» ("Ощадбанк") з рівня "D" до "E". Водночас агентство підтвердило інші рейтинги банку, включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті "B+" з "Негативним" прогнозом.

Інформація про це розміщена на російськомовному сайті Fitch.

Як відзначає рейтингове агентство, зниження індивідуального рейтингу «Ощадбанку» відображає збільшення залежності від державної фінансової підтримки з урахуванням значного обсягу кредитів державної компанії «Нафтогаз України», які були видані наприкінці 2008 р. Зниження рейтингів також враховує ризики, обумовлені нещодавнім швидким зростанням активів, погіршення операційного середовища, негативні тенденції якості активів і невисокий рівень корпоративного управління (як показує директивне кредитування «Нафтогазу»). Кредити «Нафтогазу» становили дуже високу частку в 53% кредитного портфеля «Ощадбанку» (яка дорівнює приблизно 120% власних коштів банку) на кінець 2008 р., і, на думку Fitch, у компанії можуть виникнути складнощі зі своєчасним погашенням цих зобов`язань за рахунок своїх грошових потоків без будь-якої підтримки з боку держави.

Крім ризиків щодо «Нафтогазу», знецінення корпоративних кредитів відповідно до звітності з МСФЗ було істотним (у 1-ій половині 2008 р. - 7,8%), хоча, за інформацією Fitch, зобов`язання за деякими з цих кредитів виконувались. Останні дані регулятивної звітності показують певне погіршення якості активів, хоча загальне знецінення кредитів, відповідно до звітності, на сьогодні є досить помірним (кредити двох нижніх категорій становили 3,4% всіх кредитів на кінець 2008 р. порівняно з 2,9% на кінець 1-ої половини 2008 р.). Частка кредитів в іноземній валюті є невисокою (8% кредитів на кінець 2008 р.) порівняно із зіставними українськими банками, що є суттєвим відносним позитивним чинником кредитоспроможності зважаючи на нещодавнє різке знецінення гривні.

Fitch також повідомляє, що структура пасивів «Ощадбанку» суттєво змінилася в останні дні 2008 р. і фондування на справжній момент значною мірою складається із засобів від Національного банку України (52% пасивів на кінець 2008 р.), які були використані для фінансування кредитів «Нафтогазу». Роздрібні рахунки є другим найбільшим джерелом фондування (32%) і показали себе відносно стабільними, відображаючи глибину клієнтської бази банку і державну гарантію за депозитами в банку. У 4 кварталі 2008 р. відплив депозитів (без урахування дії валютного курсу) становив приблизно 4%, що нижче, ніж в інших співставних банках, що їх рейтингує Fitch.

За інформацією Fitch, управління ліквідністю «Ощадбанку» перебуває на базовому рівні, але позиція ліквідності банку на даний момент є прийнятною і підтримується історично стабільними рахунками фізичних осіб. На кінець 2008 р. доступна ліквідність (грошові кошти й еквіваленти, а також необтяжені заставою державні цінні папери) покривала 38% клієнтських депозитів. Ліквідність може виявитись під тиском у разі затримок з виплатами за кредитами з боку «Нафтогазу» у поєднанні з небажанням НБУ продовжувати терміни за своїми кредитами. Разом з тим згідно з чинним законодавством "Ощадбанк" має право пред`явити державні облігації до викупу НБУ за номінальною вартістю, що згладжує будь-які неспівпадання за термінами між засобами, що одержуються від НБУ за операціями репо, і кредитами "Нафтогазу".

Fitch також відзначає, що капіталізація банку в 2008 р. підтримувалась за рахунок внеску в капітал у розмірі 12,9 млрд. грн. з боку держави, спрямованого, перш за все, на фінансування кредитів «Нафтогазу». Fitch додає, що цей внесок у капітал був наданий у формі довгострокових (з термінами в 2015-2016 рр.) державних цінних паперів з низькою процентною ставкою (9,5%), проте занепокоєння щодо якості капіталу, принаймні, частково згладжується за рахунок передбаченого законодавством права «Ощадбанку» пред`являти такі папери до викупу НБУ за номінальною вартістю. На кінець 2008 р. регулятивний коефіцієнт достатності загального капіталу дорівнював 35,7%. Капіталізація банку перебуває під серйозним тиском у зв`язку з ризиками щодо «Нафтогазу», проте Fitch відзначає, що кредити, видані не «Нафтогазу», нині еквівалентні лише близько 100% власних коштів банку. Це означає, що якщо такі кредити погашатимуться без значних втрат чи зменшення капіталу, то капіталізація банку повинна бути сильною.

На думку рейтингового агентства, довгостроковий РДЕ, як і раніше, зумовлений вірогідністю отримання підтримки від уряду України (рейтинг "B+", прогноз "Негативний"), який безпосередньо володіє 100-процентною часткою в банку. Думка Fitch про потенційну підтримку також приймає до уваги високу частку банку в проведенні пенсійних й інших соціальних виплат через найбільшу в країні мережу філій, а також роль банку як державного агента з надання кредитів «Нафтогазу».

Fitch наголошує, що "негативний" прогноз відображає прогноз по РДЕ України. У разі зниження суверенних рейтингів України ймовірне зниження рейтингів «Ощадбанку». Якщо банк зафіксує на своєму балансі суттєві втрати за кредитами, виданими «Нафтогазу», що призведе до потреби в подальшій рекапіталізації банку, то індивідуальний рейтинг може бути знижений до рівня "F". Проте якщо такі кредити будуть сплачені без суттєвих втрат і не проводитиметься подальше директивне кредитування, капітал залишиться в банку і якість активів продовжить бути прийнятним, може наступити підвищення індивідуального рейтингу.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (ВАТ “Ощадбанк”) зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Чистий прибуток «Ощадбанку» в 2008 р. збільшився на 48% – до 306 млн. грн. Активи банку збільшились за минулий рік утричі і на 1 січня 2009 року становили 57,788 млрд. грн., зобов`язання – в 2,5 раза - до 42,316 млрд. грн., власний капітал – в 7 разів – до 15,472 млрд. грн., статутний капітал – у 15 разів – до 13,892 млрд. грн.