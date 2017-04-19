У Харкові "з попелу" відроджують старі танки для відправки на фронт (відео)

Харківський бронетанковий завод надає нове життя танкам, що довгі роки іржавіли на складах Міноборони.

Як йдеться в сюжеті програми «Факти», за рік відремонтовано 60 бойових машин.

Нині завод передав українським десантникам нову партію потужної техніки. Невдовзі ці танки захищатимуть наших воїнів на фронті.

Танки фактично з попелу відроджують на Харківському бронетанковому. Іржаві й схожі на металобрухт зі складів Міноборони вони надходять у цех.

Їх розбирають до гвинтика, непридатні деталі замінюють на нові. Оснащують приладами нічного бачення і тепловізорами. А на броню кріплять динамічний захист.

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Ще три роки тому сам бронетанковий був схожий на цвинтар. Війна довела, що таке недбальство може дорого обійтися країні.

Торік бронетанковий завод відправив на фронт шість десятків танків. В цьому році відправив вже двадцять. Замовлень багато, бюджетних грошей не вистачає, каже директор. Та щоб завод не зупинявся, держава взяла кредит.

Ще кілька десятків танків стоять на конвеєрі – їх ЗСУ отримають за кілька місяців, а 5 машин поїдуть в зону АТО вже до кінця квітня.