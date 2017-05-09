У столиці представники ОУН пікетують Печерське відділення поліції

У Києві учасники батальйону "ОУН" пікетують Печерський відділок поліції. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив кореспондент.

Пікетувальники заявляють, що саме у цьому відділку знаходяться 15 затриманих під час сутичок під офісом ОУН. у поліції повідомили, що під відділенням - 50 осіб.

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"За інформацією бійців батальйону "ОУН", саме у цьому відділку тримають 15 затриманих (під час масових заходів у столиці, - ред.), проте зв’язку з ними остаточно немає. Ті працівники поліції, які охороняють вхід до будівлі, коментарів не дають. Також ми спостерігали, як "швидка" забрала одного із затриманих з позивним "Лютий", його ім’я Сергій Слюсаренко. У нього, вочевидь, була травма голови, але за яких обставин він зазнав такої травми, він не коментував, коли сідав до карети "швидкої". Щодо стану інших затриманих також є інформація від батальйону "ОУН", які зараз пікетують відділок поліції. Вони кажуть, що у кількох затриманих також є травми голови. Щохвилини активістів більшає, більшає і працівників правоохоронних органів", - сказав кореспондент, додавши, що наразі ситуація біля Печерського відділку поліції спокійна, сутичок не було.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві під час акції з нагоди перемоги в Другій Світовій війні за хуліганство затримано 24 людини. Про це сьогодні у коментарі журналістам заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, 24 особи затримані в одному з офісів на вулиці Мазепи, 61 (там знаходиться офіс організації ОУН — УНІАН), які кидали в поліцейських, журналістів та учасників акції яйця, картоплю, димові шашки тощо. Також, як зазначив Крищенко, ще одна особа була затримана перед початком пішої ходи на Арсенальній площі.