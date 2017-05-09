У Києві в офісі ОУН поліція затримала 24 людини

У Києві під час акції з нагоди перемоги в Другій Світовій війні за хуліганство затримано 24 людини. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, 24 особи затримані в одному з офісів на вулиці Мазепи, 61 (там знаходиться офіс організації ОУН — УНІАН), які кидали в поліцейських, журналістів та учасників акції яйця, картоплю, димові шашки тощо.

Також, як зазначив Крищенко, ще одна особа була затримана перед початком пішої ходи на Арсенальній площі.

Крім того, поліція вилучила у декількох переважно похилого віку людей радянську символіку — заборонені георгіївські стрічки та червоні прапори КПУ.

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Водночас Крищенко зазначив, що масового виявлення заборонених предметів не було.

У продовження теми начальник столичної поліції зазначив, що під час локальних сутичок постраждалих не було.

Своєю чергою перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що за даними поліції, у заходах з нагоди перемоги в Другій Світовій війні в Києві взяли участь близько 3 тис. людей, охорону правопорядку забезпечують 3,5 тис. співробітників поліції та Нацгвардії.

Підвищені заходи безпеки Яровий пов’язав із проведення в Києві музичного конкурсу Євробачення-2017.