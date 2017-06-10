Система навчання майбутніх поліцейських буде кардинально змінена - Князєв

Начальник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що найближчим часом система навчання майбутніх поліцейських зі спеціальних дисциплін буде кардинально змінена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв сьогодні заявив в Одеському державному університеті внутрішніх справ, який відвідав у рамках робочого візиту до Одеси.

За його словами, керівництво відомства не влаштовує базовий рівень освіти, яку отримують фахівці не лише «вузької» спеціалізації кримінальної поліції, а й загального профілю.

«Ми дійшли єдиної думки, що протягом короткого періоду докорінно змінимо систему навчання зі спеціальних дисциплін», - сказав Князєв. Він зазначив, що це дасть можливість випускникам відомчих вишів відразу з приходом на службу починати ефективно працювати.

Також Князєв, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і ректор університету Іван Катеринчук заклали символічну капсулу на місці майбутнього спорудження нового корпусу Одеського державного університету внутрішніх справ.

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Аваков зазначив, що сьогодні будується нова поліція, перш за все - на рівні підготовки поліцейських.

«Ми оснащуємо поліцейських новими автомобілями, новими технічними засобами, новими законами, але головне, чого ми чекаємо від нової поліції - новий рівень самосвідомості від кожного з вас», - повідомив Аваков.

За його словами, важливо мати центри підготовки правоохоронців. Один з базових і стратегічних центрів такої підготовки буде в Одесі. Також міністр додав, що Князєв ставить абсолютно нові завдання для поліцейських. Тому програма підготовки поліцейських кадрів буде розглядатися в широкому сенсі.

«Хочу, щоб весь навчальний процес був адекватний новим викликам. Нам не потрібні старі підходи. Нам потрібні компетентні, добре підготовлені фахівці з кожного напряму. Упевнений, що колектив університету з цим впорається », - підкреслив Аваков.

В рамках заходу керівники відомств також вручили нагороди та грамоти 10 найкращим працівникам вишу.