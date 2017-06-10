Система навчання майбутніх поліцейських буде кардинально змінена - Князєв
За його словами, керівництво відомства не влаштовує базовий рівень освіти, яку отримують фахівці не лише «вузької» спеціалізації кримінальної поліції, а й загального профілю.
Начальник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що найближчим часом система навчання майбутніх поліцейських зі спеціальних дисциплін буде кардинально змінена.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв сьогодні заявив в Одеському державному університеті внутрішніх справ, який відвідав у рамках робочого візиту до Одеси.
За його словами, керівництво відомства не влаштовує базовий рівень освіти, яку отримують фахівці не лише «вузької» спеціалізації кримінальної поліції, а й загального профілю.
«Ми дійшли єдиної думки, що протягом короткого періоду докорінно змінимо систему навчання зі спеціальних дисциплін», - сказав Князєв. Він зазначив, що це дасть можливість випускникам відомчих вишів відразу з приходом на службу починати ефективно працювати.
Також Князєв, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і ректор університету Іван Катеринчук заклали символічну капсулу на місці майбутнього спорудження нового корпусу Одеського державного університету внутрішніх справ.
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Аваков зазначив, що сьогодні будується нова поліція, перш за все - на рівні підготовки поліцейських.
«Ми оснащуємо поліцейських новими автомобілями, новими технічними засобами, новими законами, але головне, чого ми чекаємо від нової поліції - новий рівень самосвідомості від кожного з вас», - повідомив Аваков.
За його словами, важливо мати центри підготовки правоохоронців. Один з базових і стратегічних центрів такої підготовки буде в Одесі. Також міністр додав, що Князєв ставить абсолютно нові завдання для поліцейських. Тому програма підготовки поліцейських кадрів буде розглядатися в широкому сенсі.
«Хочу, щоб весь навчальний процес був адекватний новим викликам. Нам не потрібні старі підходи. Нам потрібні компетентні, добре підготовлені фахівці з кожного напряму. Упевнений, що колектив університету з цим впорається », - підкреслив Аваков.
В рамках заходу керівники відомств також вручили нагороди та грамоти 10 найкращим працівникам вишу.