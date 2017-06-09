Ланцюжок замаху на Адама Осмаєва веде до деяких лідерів РФ – Аваков
Підозрюваний у скоєнні злочині перебуває у задовільному стані.
Ланцюжок замаху на Адама Осмаєва веде до "деяких лідерів РФ". Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише «112 Україна».
"Суспільство зрозуміє всі деталі, коли справа опиниться в суді. Однак мотиви злочину, суть, довжелезний ланцюжок, який веде до деяких лідерів РФ, у нас зафіксований. Більше поки сказати не можна", - заявив він.
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Аваков також зазначив, що підозрюваний зараз у задовільному стані і в змозі давати свідчення.
Як повідомляв УНІАН раніше, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя Осмаєва та Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.
«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.
Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували. Окуєва повідомляла, що у її чоловіка в результаті поранення пошкоджена печінка, легені, розірвана діафрагма.