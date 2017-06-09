Ланцюжок замаху на Адама Осмаєва веде до деяких лідерів РФ – Аваков

Ланцюжок замаху на Адама Осмаєва веде до "деяких лідерів РФ". Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише «112 Україна».

"Суспільство зрозуміє всі деталі, коли справа опиниться в суді. Однак мотиви злочину, суть, довжелезний ланцюжок, який веде до деяких лідерів РФ, у нас зафіксований. Більше поки сказати не можна", - заявив він.

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Аваков також зазначив, що підозрюваний зараз у задовільному стані і в змозі давати свідчення.

Як повідомляв УНІАН раніше, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя Осмаєва та Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували. Окуєва повідомляла, що у її чоловіка в результаті поранення пошкоджена печінка, легені, розірвана діафрагма.