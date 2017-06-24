Підозрюваний у держзраді полковник Без’язиков оголосив голодування

Звільнений з полону «ДНР» і нині підозрюваний у державній зраді полковник Збройних сил України Іван Без’язиков оголосив безстрокове голодування у Лук’янівському СІЗО.

Про це у Громадському повідомила дружина ув’язненого Маргарита Кушнірова.

«Дійсно так, він оголосив голодування. Але не тільки він. Там ще і бійці «Торнадо» та інші люди теж», — сказала вона.

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За словами дружини Без’язикова, він був і раніше готовий до цього, «але сподівався на відкритий і чесний суд».

«Ми сподівалися, що справа у суді буде розглядатися відкрито, і що все буде робитися так, як це має бути. Ми готові до відкритих засідань, до ЗМІ. Ми хотіли розбиратися і хочемо досі. Хочемо, аби ЗМІ та українці мали можливість побачити тих свідків, хай вони доводять відкрито, що була нібито державна зрада», — сказала Кушнірова.

Вона не знає, чи є лікар у СІЗО, і чи стежить він за здоров’ям чоловіка. Також Кушнірова додала, що стан здоров’я у її чоловіка не довзоляє оголошувати голодування, «але він впертий, його переконати важко».

«Ніхто навіть не знає, чи він (лікар — ред.) там є. Я хотіла передати йому медичну книжку, бо лікар казав, що потрібно аби він спостерігав за станом здоров’я, але СБУ чомусь в мене ту книжку забрали», — сказала Кушнірова.

За її словами, вона востаннє бачила Без’язикова на початку травня.

«Наразі друга адвокатка у цій справі на наступному тижні буде намагатися попасти до мого чоловіка і буде відмовляти (від голодування — ред). Ми наразі домовилися, якщо йому стає погано, то він припиняє голодування», — наголосила дружина.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва 14 грудня 2016 року обрав для полковника Збройних сил України Без’язикова, підозрюваного у співпраці з терористами "ДНР", запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Прокурор Олег Пересада повідомив, що Без’язикова триматимуть у слідчому ізоляторі СБУ.

СБУ затримала Без’язикова за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За версією спецслужби, він був завербований, перебуваючи в полоні у бойовиків, і збирав інформацію про сили АТО. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

29 грудня слідчі Служби безпеки України за погодженням з Генеральною прокуратурою повідомили Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Бойовики утримували Без’язикова в полоні з серпня 2014 року, його було звільнено 5 липня 2016 року.