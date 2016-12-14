Затриманий полковник Без'язиков: я був шокований підозрами, хотів продовжити службу у ЗСУ (відео)

Про це затриманий заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Всі ці звинувачення, ті, що я бачив, виправдовуватися завжди важко, тому що звинувачувати набагато легше. Я хочу сказати, що все, що там написано і зараз мені пред’являється, за винятком тих моментів, які ми вже обговорювали і з СБУ, і з іншими органами, за якими не було ніяких питань, і з тими свідками, які там фігурують. У нас була очна ставка. Півроку ніяких питань до мене не було, а зараз спливли знову. Будемо спочатку", - сказав Без'язиков.

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Він зазначив, що не може пояснити, з якою метою проти нього висунули звинувачення.

"Я позавчора сам був шокований цим. Для мене це була велика несподіванка. Я хотів продовжити службу у ЗСУ. Поки півроку була канітель, тому що керівництво ЗСУ має якусь підозру до мене. Вони хочуть її або підтвердити, або спростувати. Тому зараз відбувається це судове засідання", - пояснив полковник ЗСУ.

За словами Без’язикова, він має хвороби, які потребують хірургічного втручання.

Раніше УНІАН повідомляв, що полковника ЗСУ Івана Без'язикова, якого підозрюють у співпраці з "ДНР", із зали Шевченківського райсуду Києва відвезли в лікарню, звідки він, за повідомленнями ЗМІ, згодом зник.