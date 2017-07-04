У Львові продавчиня сама затримала злодія

У Львові продавчиня магазину на вул. Краківській самостійно затримала імовірного злодія. Про це повідомляє патрульна поліція Львова у Facebook.

Патрульні, прибувши на місце події після того, як до них звернулись перехожі та повідомили про подію, побачили жінку в якої невідомий їй чоловік викрав мобільний телефон. Вона це помітила та закрила його в магазині.

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«Інспектори встановили особу чоловіка, ним виявився 37-річний мешканець Львова. Затриманий повідомив, що він погано себе почуває, тому патрульні викликали на місце бригаду швидкої медичної допомоги, яка допомогла чоловіку. Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького району», - йдеться у повідомленні.

На даний момент справу розглядають слідчі.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві співробітники СБУ затримали «злодія в законі» на прізвисько "Манчо Зугдідський». Повідомляється, що із 2014 року зловмисник мешкав в Одесі та координував діяльність одного з організованих злочинних угруповань.