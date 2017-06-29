З України видворили "злодія в законі", який координував злочинну банду (відео)

У Києві співробітники СБУ затримали «злодія в законі» на прізвисько "Манчо Зугдідський", передає прес-служба СБУ.

Повідомляється, що із 2014 року зловмисник мешкав в Одесі та координував діяльність одного з організованих злочинних угруповань.

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«Оперативники спецслужби затримали «Манчо Зугдидського» у Києві, куди той прибув для обговорення з місцевими кримінальниками перерозподілу сфер впливу. «Злодій у законі» видворений за територію України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі правоохоронці затримали так званого «смотрящего за общаком» від відомого «кримінального авторитета». Був затриманий «Вова Шушарік», який в Одесі нібито представляє інтереси «злодія в законі» Міндії Горадзе (Лавасогли Батумський, він же - «Хромой»). Зокрема, за даними поліції, затриманий контролював свого роду касу (фонд), яка формується за рахунок доходів, одержаних злочинним шляхом.