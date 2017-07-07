На Харківщині троє друзів-жартівників викликали поліцію на хибну справу

Про викрадення друзів повідомили заради розваги в поліцію троє дітей із селища Котляр під Харковом. За "дитячі забави" будуть відповідати батьки. Про це повідомили в Нацполіції в Харківській області, інформує "Багнет".

Стосовно батьків складено адміністративні протоколи у зв'язку з невиконанням ними обов'язків по вихованню дітей.

"Справа в тому, що 5 липня близько 19:00 в Харківський відділ поліції надійшло повідомлення від дев'ятирічної дівчинки, жительки селища Котляр, про те, що її друзів викрали", - повідомляють у прес-службі поліції.

Читайте такожУ Львові продавчиня сама затримала злодія

На місці події компанія дітей 9-10 років розповіла поліцейським, що її подруг викрали незнайомці, накинувши на голови мішки і посадивши у машину.

За словами прес-офіцера прес-служби, після ретельної перевірки поліцейські встановили, що факту скоєння злочину не було, а діти все придумали.

У присутності батьків школярі зізналися, що їм стало нудно.

"Щоб розважитися, діти придумали детективну історію зі своєю участю, взяли мобільний телефон і розповіли цю історію поліції", - пояснила прес-офіцер.

Стало відомо, що на додаток до адмінпротоколами щодо батьків, з дітьми провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.