У Києві спіймали грабіжника банків, який залишав касирам шоколадки

Поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місці злочину шоколадки для касирів. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу, передає 112.ua.

За словами Крищенко, робота з пошуку грабіжника тривала протягом 1,5 року. Грабіжником виявився чоловік 1967 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності на початку 80-х. Він працював на кількох роботах, виїжджав на заробітки за кордон, працював у сфері реклами, але вийшов з бізнесу.

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"За його словами, (грабіжника, - ред.), він здійснив більше 30 злочинів і не тільки в Києві. Ми на теперішній час обґрунтовано доводимо вчинення 14 розбійних нападів на протязі 10 років, за яким зібрані докази та за якими після проведення першочергових слідчих дій злочинця повідомлять про підозру", - заявив Крищенко.

За даними поліції, грабіжник переважно вибирав банки без охорони, діяв дуже обачно, попередньо проводив розвідку, ніколи не використовував телефон і закривав обличчя.

Під час допиту грабіжник пояснив, що проводив "експропріацію і грабував награбоване". Також він заявив, що частину коштів він витрачав на благодійність, частину на себе - приводив у порядок свій дім.

У грабіжника вилучили пістолет, на ньому є ознаки переробки.

Зараз проводяться впізнання та інші слідчі дії. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КК України, надалі йому оберуть запобіжний захід.