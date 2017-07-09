В одеський порт вперше за кілька років зайшов підводний човен (фотогалерея)

Сьогодні в Одеський порт для участі в майбутніх навчаннях «Сі Бриз-2017» зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен.

Як передає «Думская», на гостей чекали рано вранці, але щось пішло не так, і перший турецький корабель пришвартувався біля 16-го причалу морвокзалу тільки близько 11 години. Ним став фрегат F241 Turgutreis.

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Підводний човен зайшов другим і став на 20-му причалі. За спогадами знавців, до цього підводні човни заходили в одеський порт близько 10 років тому.

Третім зайшов великий десантний корабель NL 214, який пришвартувався поруч із фрегатом приблизно опівдні.

Раніше, близько 8 ранку, в Практичну гавань зайшов румунський корвет «Контр-адмірал Хорія Мачелларіу». Корвети цього типу легко помітити по клубах чорного диму, що викидаються ними.

Раніше УНІАН повідомляв, що на майбутні міжнародні навчання «Сі Бриз-2017», які пройдуть з 10 по 23 липня, продовжують прибувати спеціальні підрозділи. Сьогодні, 9 липня, в одеському аеропорту приземлилися два військових борти НАТО.