В Одесі приземлилися два військових борти НАТО (фото)

На майбутні міжнародні навчання «Сі Бриз-2017», які пройдуть з 10 по 23 липня, продовжують прибувати спеціальні підрозділи. Сьогодні, 9 липня, в одеському аеропорту приземлилися два військових борти НАТО.

Про це пише видання "Думська".

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Як пише видання, американський C-130J Геркулес привіз спеціалістів-водолазів, а угорський C-17A Globemaster III привіз військовослужбовців інших спеціальностей, а також спорядження для навчань.

Розвантаження тривало кілька годин, після чого борти перемістилися на аеродроми вильоту.