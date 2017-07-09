В Одесі приземлилися два військових борти НАТО (фото)
18:44, 09 липня 2017Суспільство
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Авіація прибула до Одеси, щоб взяти участь в майбутніх міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2017".
Розвантаження тривало кілька годин / фото Думська
На майбутні міжнародні навчання «Сі Бриз-2017», які пройдуть з 10 по 23 липня, продовжують прибувати спеціальні підрозділи. Сьогодні, 9 липня, в одеському аеропорту приземлилися два військових борти НАТО.
Про це пише видання "Думська".
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Як пише видання, американський C-130J Геркулес привіз спеціалістів-водолазів, а угорський C-17A Globemaster III привіз військовослужбовців інших спеціальностей, а також спорядження для навчань.
фото Думська
Розвантаження тривало кілька годин, після чого борти перемістилися на аеродроми вильоту.
фото Думська
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