У Тимошенко в квітні чекають 150 млн. євро

У квітні до України надійде половина коштів від продажу Японії квот на викид парникових газів.

Про це повідомив УНІАН керівник групи радників прем’єр-міністра України Віталій ГАЙДУК, який входить до складу української делегації на чолі з главою уряду Юлією ТИМОШЕНКО, що здійснює робочий візит до Японії.

В.ГАЙДУК нагадав, що Україна продала квоти на суму 300 млн. євро. За його словами, 150 млн. надійдуть наступного місяця на рахунок казначейства, і ці кошти будуть витрачені виключно на реалізацію українсько-японських проектів, пов’язаних зі зменшенням шкідливих викидів в атмосферу. Зокрема, на модернізацію ТЕС та вдосконалення технологічних процесів переробки сміття.

В.ГАЙДУК підкреслив, що ці гроші, які відносять до доходної частини бюджету, не можуть бути використані на інші програми, зокрема соціальні.

За словами В.ГАЙДУКА, будь-які кошти, залучені у Японії, будуть використані на купівлю японських технологій та реалізацію спільних проектів.

Як повідомляв УНІАН, Україна у березні підписала договір з Японією про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу.

Довідка УНІАН. В рамках Кіотського протоколу, який Україна ратифікувала в 2004 році, існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля саме квотами вуглекислого газу здатна принести найбільшу вигоду.