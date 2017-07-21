В Одесі накрили підпільний цех з пошиття одягу, підробленого під відомі бренди

В Одесі ліквідовано підпільний цех з масового пошиття одягу, підробленого під відомі торговельні марки. Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні захисту економіки Нацполіціі, оперативниками даного управління спільно зі слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції в області 20 липня проведено обшук на складі на вулиці Новикова.

Читайте такожЗМІ оприлюднили список брендів, які може не пропустити українська митниця: у зоні ризику Nike, Apple і SamsungУ даному приміщенні розміщувався цех з виготовлення фальсифікованої продукції, яка була незаконно маркірована знаками для товарів і послуг, права на які належать компаніям відомих світових брендів: Nike, Adidas AG, International Marketing BV, Adidas, Puma, Burberry, Everlast, Gucci, Ferre, Versace, D & G, Boss, Prada, Levis, Diesel, Brioni, Chanel і ін.

«Дана продукція реалізовувалась на промислових ринках, у різних торгових павільйонах Одеси, а також по всій території країни, куди надходила через відділення пошти», - розповіли в управлінні.

Під час обшуку вилучено з незаконного обігу понад 900 одиниць контрафактної текстильної продукції (куртки, костюми, шорти, футболки), яка вже була підготовлена для відправлення. Також вилучено 26 одиниць швейного обладнання.

За попередніми висновками експертів, сума збитку, завданого компанії-правовласнику, становить понад мільйон гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 229 Кримінального кодекс ("незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару"). Розслідування триває.