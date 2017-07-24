Кустуриця дав концерт в окупованому Криму, обіцяв повернутися

Режисер і музикант Емір Кустуриця разом зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra в неділю вперше виступив в окупованому Криму. Його концерт пройшов у концертному залі в Ялті, де музикант виконав пісні з власних фільмів, передає ТАСС.

В окупованій Ялті музиканти представили нову програму "Чумацьким шляхом": назва аналогічна до єдиного за майже 10 останніх років ігрового фільму режисера, головні ролі в якому виконали сам Емір і Моніка Белуччі.

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Музикант відвідує анексований півострів вперше. У спілкуванні з журналістами він намагався не говорити про політику, але від питання про статус окупованого Росією Криму ухилитися не вдалося. Так, Кустуриця закликав місцевих мешканців не чекати "зовнішнього схвалення свого рішення", а розвивати "свій регіон як частину великої Росії".

"Коли Крим став Росією, я думав, що він завжди був Росією. Я тут, щоб побачити Крим, Ялту. Тут не було війни, тут був референдум, на якому люди сказали: "Ми хочемо жити з Росією". Це органічний процес, і я впевнений, що це треба було робити", - переконаний Кустуриця.

Також він пообіцяв у 2018 році відвідати ще раз анексований півострів, але цього разу Севастополь.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 23 липня сербський режисер Кустуриця прилетів в окупований Крим і назвав його частиною РФ.