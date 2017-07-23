Сербський режисер Кустуриця прилетів до окупованого Криму і назвав його частиною РФ

Сербський режисер і музикант Емір Кустуриця прибув сьогодні в окупований Крим, щоб виступити з концертом.

Як повідомляє ТАСС, в коментарі російським журналістам в аеропорту Сімферополя він заявив, що вважає окупований півострів частиною Росії.

Кустуриця підтвердив, що планує оглянути визначні пам'ятки півострова для можливих зйомок фільму. "Будемо (дивитися локації для зйомок – ред.). Мені дуже цікаво побачити, що можливо зробити тут", - сказав режисер.

Читайте такожЗМІ: російський співак Леонтьєв планує виступити в Криму і влаштувати тур у США

Сьогодні в Ялті Кустуриця має намір разом зі своєю фольк-рок-групою The No Smoking Orchestra дати свій перший і єдиний концерт.

"Це буде концерт-комбінація з матеріалів, які ми грали останні десять років, і новий матеріал з фільмів, в тому числі з останнього фільму "Чумацьким шляхом", – уточнив Кустуриця.

Зазначимо, Емір Кустуриця неодноразово висловлював підтримку діям країни-агресора, зокрема, в питанні окупації і подальшої анексії українського Криму.

Примітно, що в гастрольному графіку Кустуриці Ялта значилася як «російський регіон».